Paredes recién pintadas, pupitres nuevos y recuperación de todos los espacios educativos: ese es el ambiente que se respira ahora en la Escuela Básica Nacional Lucila Palacios de San Félix, en Bolívar, tras una restauración de mes y medio.

Desde hace 8 años, la gobernación de Bolívar olvidó el mantenimiento de este plantel, que alcanzó un gran nivel de deterioro debido a la falta de impermeabilización y desatención de espacios.

La denuncia fue elevada al programa conducido por el presidente, Con Maduro +, quien ordenó al gobernador Ángel Marcano atender de forma inmediata a la institución.

“A ponerse las pilas. No puede haber una escuela donde no hayamos llegado. Yo te digo, tú (Ángel Marcano) eres el comandante político de Bolívar. Pongan sobre la mesa de estudio el mapa de todas las escuelas y liceos y vean a ver dónde han llegado. En 48 horas quiero el plan de dónde han llegado completico”, zanjó el mandatario nacional.

Luego de esto, la recuperación fue ejecutada de inmediato abarcando impermeabilización, alumbrado externo, desmalezamiento, pintura, recuperación de canchas deportivas, entrega de mesas y sillas, material mobiliario, entre otros trabajos realizados por las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles). Les colaboró la Corporación Venezolana de Guayana.

La reparación beneficiará a 761 estudiantes de primero a sexto grado que hacen vida en la Lucila Palacios.

“Restauraron cada espacio y acondicionaron para esta matrícula de 761 alumnos que tenemos de primero a sexto grado. No recibíamos mantenimiento desde el año 2015. Las instalaciones no se veían atendidas. Ahora, en este tiempo, la escuela está siendo protagonista de este gran cambio”, confirmó a Yanitza Malave, directora de la escuela en San Félix.

“Si hubo para esta, debe haber para todas”

Personal docente y obrero de la escuela celebró la recuperación, evocando cómo las lluvias inundaban los salones y la infraestructura estaba deteriorada. En este sentido, hicieron el llamado a las autoridades a continuar recuperando espacios y cumplir con la responsabilidad de visitar los diferentes planteles.

“Las condiciones eran deplorables. La escuela se estaba cayendo. (Tenía) Demasiadas filtraciones, aulas que se inundaban por completo. Los baños no tenían agua y muchos espacios estaban sin utilizarse. En todas las áreas a nivel general hubo recuperación: impermeabilizaron todo, arreglaron el baño, crearon un aula telemática (…) Para los alumnos venir a una escuela deteriorada, no motiva. Nos sentimos felices porque tenemos un espacio acorde para los estudiantes.”, expresó Diocelys González, docente de 6to grado del plantel.

“El llamado es a que ayuden a todas las escuelas. Si pudieron con esta, quiere decir que hay para recuperar el resto”, agregó la docente.

Por su parte, el personal obrero se mostró entusiasmado en torno al regreso de los alumnos, quienes estuvieron viendo clases virtuales durante el tiempo que duraron los trabajos. Además, exhortaron al Ejecutivo regional a mejorar los salarios y hacer más visitas a las instituciones.

Gilda Villarroel, obrera con 17 años de servicio, comentó a que las condiciones eran deplorables y que tenían varios años solicitando apoyo gubernamental.

“Para esta recuperación, muchas empresas colaboraron y ayudaron. Nos echaron placa porque todos los salones se mojaban. Nosotras, que llegamos temprano, teníamos que sacar agua. Yo me alegro mucho por mi escuela. Se insistió tanto porque si no es así, no nos hacen caso. No solamente deben esperar; las autoridades deben visitar los colegios así como cuando hay votaciones y van a todos los centros de votación. Uno no debe estar mendigando para las escuelas. Ellos deben visitar todos los colegios. También elevamos el llamado a que nos mejoren el salario. Ganamos 72 bolívares, lo que ayuda es el bono de Guerra y la Cestaticket”, declaró Villarroel.

Padres y representantes esperanzados

La recuperación también dio aliento a padres y representantes, quienes manifestaron alegría al ver la nueva cara del plantel donde estudiarán sus hijos.

“La escuela estaba en las peores condiciones. No había agua ni baño, el calor era infernal. Los niños tenían que llevar hasta 3 litros de agua para consumir. Aún no hemos entrado, pero se ve que está quedando muy bonito”, destacó Yoira Quiaro, madre de un alumno de segundo grado.

Por su parte, Yomaira Cáceres, docente de esta escuela en San Félix, destacó que el cambio será favorable para los niños y la comunidad, quienes necesitaban mejorar su espacio educativo.

“En tiempos de lluvia, esto era desastroso, los techos se nos estaban cayendo. Estábamos trabajando en emergencia. No es ni la sombra de lo que era. Ayer (lunes) vino un estudiante que tiene una condición especial y él preguntaba dónde estaba su escuela (porque) no podía creer que esta fuera su escuela. El cambio interno es importante”, agregó Cáceres.

