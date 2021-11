Rescatan a 12 balseros venezolanos cerca de las Islas Vírgenes

La Guardia Costera estadounidense rescató este viernes 26 de noviembre a 12 balseros venezolanos de una embarcación accidentada cerca de las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

De los 12 venezolanos rescatados, 10 son hombres y dos, mujeres. Ellos se encontraban en una de tres embarcaciones que se dirigían a las Islas Vírgenes, pero fueron abandonados porque el pequeño bote se averió a tan solo 32 kilómetros al sureste de Santo Tomás, tierra norteamericana.

Un total de 42 migrantes de distintas locaciones intentaban cruzar el Mar Caribe, pero las autoridades estadounidenses lograron detenerlos.

Las dos primeras embarcaciones llegaron a La Bahía de Bolongo, en Santo Tomás, y al momento de la detención informaron del tercer bote averiado. De esa manera empezó la búsqueda de rescate haciendo uso de un helicóptero MH-60T Jayhawk y dos barcos de Propósito Especial, según especificó la Guardia Costera.

El suboficial jefe Luis Cabrera, supervisor en jefe del Destacamento de las Fuerzas de Embarcaciones de Santo Tomás manifestó que gracias a su respuesta rápida y «la gran coordinación entre las agencias asociadas, nuestros vigilantes y las unidades de respuesta de la Guardia Costera, se salvaron 12 vidas». La búsqueda duró aproximadamente cuatro horas.

«A pesar del éxito del rescate, no podemos perder de vista los peligros asociados con los viajes de migrantes ilegales. Estos viajes se realizan con mayor frecuencia a bordo de embarcaciones muy sobrecargadas con poco o ningún equipo de salvamento. Para cualquiera que esté considerando participar en un viaje ilegal, ¡no se haga a la mar! El riesgo simplemente no vale la pena y no hacerlo podría salvarle la vida», señaló el suboficial Cabrera.