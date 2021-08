Servicio de aseo en Tucupita no tiene suficiente gasolina ni camiones

El aseo urbano de Tucupita atraviesa por carencias: no llega suficiente combustible y tres camiones -de cinco- se han averiado.

«Esa es la verdad verdadera», dijo este martes Loa Tamaronis, alcaldesa de la capital de Delta Amacuro.

Los camiones de aseo urbano no se surten de diésel todos los días desde que recrudeció la falta de combustible en Venezuela, por lo que se abastecen solo los lunes, miércoles y viernes. La semana pasada fue fatídica para esta prestancia, ya que el lunes no llegó gasoil. Esto demoró los abordajes y los desechos se acumularon.

No sería la única traba. El miércoles se averiaron tres camiones recolectores de basuras. Tucupita cuenta solo con cinco autos para tal fin.

«No tenemos los recursos para comprar uno nuevo, entonces reparamos, reparamos y reparamos. Eso es algo que el bloqueo está afectando», dijo la alcaldesa Loa Tamaronis.

Tucupita hasta ahora no ha retomado su limpieza. Solo están operativos dos camiones para toda la localidad. De acuerdo con varios vecinos del centro de la ciudad, han debido guardar sus bolsas de basura para evitar empeorar las calles, no obstante, estos desechos ya deben ser recolectados. Los ciudadanos afectados desconocen el horario de abordaje.

Carla Sucre, una señora que vive en la calle Amacuro, escuchó la alocución de la alcaldesa quien aseguró que las calles no están tan sucias. Sin embargo, Sucre explica que, en su caso y sus vecinos, han debido devolver la basura a sus casas, porque desconocen si el camión pasará o no. A veces el camión hace el recorrido a altas horas de la noche y ya no se lleva la basura.

Otras personas sí han debido sacar sus desechos sólidos y dejarlos en la calle «así pase o no pase el aseo», como dijo el señor Samuel Ramos, ya que en su caso ha tenido mucho tiempo con la basura en su casa.

Estas dos realidades han puesto al aseo urbano en una prueba de fuego. Lo que antes era servicio mejor valorado -según varias consultas-, ahora atraviesa por una difícil situación.