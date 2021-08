Si no se atiende la inflación estaría a las puertas una nueva reconversión

Luego de que el Gobierno declarara una nueva reconversión que entrará en vigencia el 1 de octubre de este año, el tema inflacionario está sobre la mesa de todos los ciudadanos. Es por ello que Radio Fe y Alegría Noticias conversó con el economista y docente de la Universidad Central de Venezuela, Leonardo Vera para analizar la nueva medida.

Esta tercera reconversión en menos de 13 años elimina seis ceros al bolívar. Pero, ¿qué beneficios aporta esta decisión?

Vera resaltó que no es nada nuevo este proceso conocido por los venezolanos y las ventajas que aporta la reconversión en su consideración solo son dos: por tema de transacciones electrónicas y reducción de espacio numérico.

“El único beneficio que yo llevo para los ciudadanos es el tema del espacio. Porque el comunicado no dice cuáles son las siguientes acciones para hacerle frente al proceso de inflación”, precisó con cierto lamento porque lo que observa es la ausencia de acciones políticas que vayan encaminadas a combatir la inflación.

“Mientras el problema inflacionario no sea atendido muy probablemente tendremos que ir a una nueva reconversión monetaria porque Venezuela está sufriendo un proceso de inflación alta. Eso es lo que explica por qué la reconversión del 2018 se agotó hace un año”, exclamó.

El economista cuestionó que evidentemente existe “negligencia” por no hacer la reconversión tiempo atrás cuando la crisis empezó a agudizarse. “Las autoridades de Venezuela no son las más competentes, han reaccionado tarde y durante meses los venezolanos se han dado una vida muy mala tratando de encontrar efectivo en los cajeros”, denunció.

Agregó que el comunicado sobre el anuncio no mencionó el Petro por ningún lado. Distinto a la reconversión en 2018 que sí. Un silencio que le parece extraño y es similar al que tienen sobre la dolarización económica que se viene manejando en la calle.

El profesor también señaló que en su consideración el Gobierno aceptó la dolarización tácitamente, porque “tras no tener un plan se ha dedicado a aceptar el dólar para disminuir la inflación”.

¿Cómo cambiar la economía venezolana?

Primero en Venezuela no hay un mercado cambiario, no hay un volumen de las transacciones diarias, los flujos de oferta y demanda no están definidos y la cotización sube, lo que genera un desorden inflacionario, explicó el profesor de economía alegando que es necesario tener claridad sobre un plan de acciones donde “necesitamos ofertas en divisas”.

Vera destacó que el Banco Central de Venezuela necesita llenar un fondo de reservas internacionales y la única forma que puede conseguirlo es recibiendo asistencia financiera internacional, “para eso Venezuela tiene que hacer un gran esfuerzo de inversión en la moneda internacional. El tema es que Venezuela tenga la capacidad para hacer eso”.

Una de las razones por las que la inflación es un desorden que no para de crecer es porque “los venezolanos no saben cuál es el presupuesto público de la nación desde hace ya varios años”. Además, hay un “desorden fiscal” que también debe ser atendido.