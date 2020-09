Sin condiciones no habrá reincorporación

“Las condiciones no están dadas para dar inicio a este nuevo año escolar. No tenemos electricidad ni transporte público, no hay gasolina. El patrono no nos ha provisto de ninguna herramienta para que se puedan dar las clases no presenciales”.

Docentes del municipio Machiques del estado Zulia no se reincorporarán a clases por falta de condiciones, según sindicato la secretaria general del Sindicato Unitario del Magisterio del Estado Zulia, Margarita Lapeira.

Desde el Táchira también hay posturas similares. Miguel Ochoa, vocero del Colegio de Profesores en la región, informó que los docentes en la entidad dejaron de prestar sus servicios en los centros educativos porque no tienen las condiciones para poder dar clases a distancia.

Bachelet volvió a hablar

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó este viernes 25 de septiembre la actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela ante el pleno de la sesión número 45 del Consejo de DDHH.

Allí ratificó que en Venezuela se cometen ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.

Yaracauy, en llamas

Este sábado la sede de la alcaldía de Chivacoa, municipio Bruzual, en el estado Yaracuy, fue quemada en medio de una manifestación para exigir la restitución de los servicios básicos.

Asimismo, en Yaritagua denunciaron que cuerpos de seguridad del Estado venezolano lanzaron bombas lacrimógenas a un ambulatorio que funciona como centro centinela para pacientes con Coronavirus.

Horas más tarde el alcalde del municipio Peña, de Yaracauy, envió un mensaje a quienes protestaban para decirles que no se podían quejar cuando salieran los “colectivos” porque “los chavistas mochos no somos”.

El gobernador del estado Yaracuy, Julio León Heredia, atribuyó los hechos violentos a la oposición venezolana, a quienes les dijo que seguirán “frustrados”.

La paz

Para Luis Pernalete, la paz hay que forjarla entre todos. “Ese lema de este año: Forjando juntos la paz, nos puede servir a los venezolanos para preguntarnos si no podemos y debemos hacer algo, o mucho, por tener paz entre nosotros”, escribe en su columna de esta semana.

“Para hacer las paces hay que reconocer que tenemos un problema, hay que tener herramientas y voluntad para hacer la paz con el otro. Y crean, es posible llevarse mejor con los demás”, agrega.

Poder criollo

El jardinero venezolano Ronald Acuña jr. logró el pasado viernes el cuadrangular más largo en lo que va de la temporada regular de las Grandes Ligas. Su batazo llegó en la primera entrada del partido que su equipo, Bravos de Atlanta, disputó contra los Medias Rojas de Boston.

Este es el resumen del contenido informativo de Radio Fe y Alegría del 21 al 26 de septiembre