Solo el 12 % de las escuelas en el Zulia han sido atendidas por el Gobierno

Los bajos salarios no son las únicas dificultades que enfrentan los docentes de nuestro país, sino también la pésima infraestructura escolar que existe, que igualmente afecta a los estudiantes.

Sobre esta situación, el director del Ministerio de Comercio en el estado de Zulia, Nelson Canquiz, declaró a Radio Fe Alegria Noticias que ha logrado atender a más de 160 escuelas del estado de Zulia.

“A más de 50 escuelas les hemos puesto internet de fibra óptica en el estado. Hemos reparado a más de 160 escuelas en todo el estado de Zulia. De esas 160 escuelas, llevo ya 54 que he impermeabilizado y ahorita en este momento estoy impermeabilizando otras, como muchas más que vamos a hacer porque ahorita viene la temporada de lluvia. Lo importante es que estamos haciendo cosas positivas en conjunto”, apuntó Nelson Canquiz.

Por su parte, el representante del Colegio de Licenciados de Educación en la región, Rafael Rincon, reconoció que los trabajos realizados son importantes, pero cuestionó que las escuelas no solo necesitan internet o impermeabilización, pues no tienen servicio de agua ni de electricidad y los baños tampoco están operativos.

“Sabemos del trabajo que viene haciendo el funcionario nombrado y ojalá que todas las escuelas estén asistidas por este señor, pero no es solamente la impermeabilización ni el internet en las escuelas, no. En las escuelas no hay nada”, manifestó.

Las escuelas beneficiadas apenas son el 12 % de la totalidad de planteles que hay en el estado Zulia.

Con información de Graciela de los Ángeles Portillo | Radio Fea Alegría Noticias

