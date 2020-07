Transportistas piden bono de 100 dólares para sortear la crisis

Hugo Ocando, presidente del Bloque de Transporte del Oeste de Caracas, expresó que además del impacto negativo de la pandemia por la COVID-19, enfrentan las “desfasadas tarifas del pasaje, el difícil acceso a los repuestos y las fallas para surtir gasolina”.

En ese sentido, pidió al Ejecutivo nacional un bono de 100 dólares semanales para cubrir la falta de ingresos que afecta al sector.

“Ahora no podemos llevar usuarios de pie, estamos exigiendo un bono en apoyo a esa diferencia que no podemos cobrar, y se hacen los sordos; hay dinero para todo, pero no para apoyar a sectores vulnerables. Es una propuesta que se pueda llevar a una mesa para que se analice”

Hugo Ocando