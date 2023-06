Vacunas colombianas contra la fiebre aftosa no son válidas en Venezuela

Las vacunas importadas desde Colombia a suelo venezolano contra la fiebre aftosa no son válidas para efectos legales, informó este lunes el vicepresidente de la Asociación de Ganaderos de Búfalos del estado Apure, Lisandro Pérez.

El dirigente agropecuario explicó que el Instituto Nacional de Sanidad Agrícola Integral (INSAI) no reconoce los biológicos de origen colombiano, por lo cual el ganado sigue sin vacuna contra la fiebre aftosa de manera oficial.

No obstante, Pérez afirmó que el no reconocimiento de la vacuna no implica que no cumpla con los objetivos. Todo lo contrario, su efectividad está probada y por lo tanto los ganaderos que la utilicen inmuniza al ganado.

Esta situación es un problema mayor a la hora de querer exportar la carne a Europa o Estados Unidos porque oficialmente no está vacunada.

Al no contar con la vacuna de reconocimiento legal, el producto cárnico no puede salir del país y se pueden terminar reportando grandes pérdidas económicas para el productor.

Cabe resaltar que el producto cárnico sí puede ser exportado sin problemas hacia Colombia.

Vencol, la única autorizada

Pese a que la mayoría de las vacunas colombianas no están autorizadas, hay una que sí, según Pérez. Se trata de la conocida como Vencol.

“Hemos coordinado a las asociaciones de productores y algunas agropecuarias a lo largo del alto Apure la venta de la vacuna Vencol. Ya esos lotes están autorizados. Aunque es una vacuna colombiana, está autorizada para que el productor pueda sacar el aval”, dijo Pérez.

¿Qué hacer?

Lisandro Pérez sugirió a los productores acercarse a algunas casas veterinarias para asesorarse con este tema y elegir la vacuna de circulación y uso legal en Venezuela.

En el caso del estado Apure, pueden acudir a la Asociación de Ganaderos del Estado Apure.

El organismo cuenta con las vacunas certificadas y toda la documentación necesaria para respaldar el uso de la vacuna.

Además, en los próximos días se firmará un acuerdo con la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos (Unellez) para permitir que estudiantes de veterinaria se unan a las campañas de vacunación.

Un convenio similar ya fue aprobado con la Universidad Territorial Pedro Camejo de Apure y con ambas casas de estudios activarán una “ruta de vacunación”.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.