Venezuela empató con Ecuador: ¿ahora qué pasa?

Venezuela está en el grupo A del Preolímpico Sudamericano 2024, que es comandado por Ecuador y Brasil, y donde ocupa el tercer puesto.

Ecuador domina el grupo después de la segunda jornada con cuatro puntos sumados, tras la victoria frente a Colombia y el empate frente a Venezuela.

Por su parte, Brasil apenas debutó en el Preolímpico y ya suma una victoria por la mínima frente a Bolivia. La selección carioca tiene un partido menos que Ecuador.

¡Una jornada más! Estos son los resultados del día por el Grupo A en el #CONMEBOLPreolímpico ⚽



Mais uma rodada! Os resultados do dia no Grupo A do #CONMEBOLPreolímpico 🏆#CreeEnGrande | #AcrediteSempre