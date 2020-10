Yukpas de la cuenca Yaza exigen atención urgente de Omar Prieto

El pueblo indígena Yukpa y sus comunidades esperan por una pronta reunión que hasta ahora no ha sido respondida de forma satisfactoria las autoridades locales, municipales y regionales del estado Zulia.

Entre agosto y septiembre han intentado dos veces un acercamiento con Omar Prieto, gobernador del estado Zulia, y en las dos ocasiones no han tenido éxito.

El primero intento de realizar una reunión con Prieto ocurrió el 17 de agosto, y el segundo el 29 de septiembre.

Ante este negativa por parte del gobierno del estado Zulia, los indígenas Yukpas de la cuenca Yaza de la Sierra de Perijá, insisten en una reunión cada vez más urgente.

¿Por qué les urge la reunión con el gobernador?

Las autoridades tradicionales indígenas han informado que quieren exponer las calamidades que viven en la zona.

Piden atención a los enfermos en medio de la crisis humanitaria y la falta de insumos sanitarios.

Otro gran problema es la mala condición de la vialidad, que afecta la vida de los Yukpas porque dependen de la venta de su producción local, y ante la falta de vialidad, se ven obligados a vender su producción a precio de “gallina flaca”.

El cacique Sabino Romero, autoridad de la comunidad Chatapa, ha denunciado que la población infantil no ha sido inmunizada: “no tenemos salud como tal, no hay medicinas, no hay vacunaciones”, dijo.

Hay paludismo, fiebre y la falta de electricidad es parte de los problemas que afectan a los Yukpas de la cuenca Yaza en la Sierra de Perijá en el estado Zulia.

Desde el 2012, no se han realizado reparaciones de vías de penetración a los centros de producción de la Sierra de Perijá.