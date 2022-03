Zamuros y basura es el paisaje en el Puerto de Chalanas en San Félix

El puerto de chalanas de Ciudad Guayana se ubica en la orilla del río Orinoco, en la ribera sur, específicamente en San Félix ha coexistido durante décadas con el mercado municipal Manuel Piar, mejor conocido como mercado de mayoristas. En este sector, donde diariamente conviven miles de personas, se encuentra gravemente deteriorado.

Toneladas de basura, aguas servidas y asfalto destruido, son apenas algunos de los problemas que se notan a simple vista. Sin embargo, al adentrarnos al lugar pudimos conocer otras dificultades por las que atraviesan los trabajadores de este populoso sector.

Se acabó la chalana

Las chalanas que transportaban personas y vehículos entre San Félix (estado Bolívar) y Barrancos de Orinoco (estado Monagas), ya hace al menos tres años dejaron de funcionar por falta de mantenimiento y políticas públicas que permitieran la sustentabilidad de estas embarcaciones. Lo que queda de ellas son las estructuras desvalijadas, que hoy sirven de hogar a los zamuros y son el festín de los chatarreros.

Ahora, la única forma de cruzar el río es en los botes que aún siguen prestando el servicio, pero los transportistas se quejan de las condiciones de trabajo, pues lo que cobran por un pasaje no les alcanza para el mantenimiento de las lanchas.

La señora Laura González es propietaria de dos botes que trabajan en esta ruta y asegura que no tienen apoyo de las autoridades para mejorar el servicio, también explicó las dificultades que tiene para conseguir el combustible. “…lo compramos a un costo no tan elevado, es factible. Hay un grupo que está subsidiado, pero igual tenemos que comprar por fuera”.

“La cuestión del pasaje influye mucho, porque a cuatro bolívares, 30 pasajeros no nos dan porque de verdad la situación está fuerte, o sea está duro, todo está caro”. Aseveró González.

La Capitanía de Puerto, a través del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) constantemente inspecciona las embarcaciones y exigen a los lancheros que los botes cuenten con las condiciones apropiadas para realizar los traslados, sin embargo, las autoridades no ofrecen ningún apoyo a estos trabajadores del río.

Ayudas para los lancheros

González, hace un llamado para que los entes gubernamentales se preocupen por este sector y les ofrezca ayuda no sólo para el mantenimiento de sus equipos, sino también para la recuperación del puerto.

“nosotros no contamos con ese apoyo. Se les pediría que nos hicieran una reunión, un llamado para ver cómo pueden colaborarnos a nosotros los lancheros. Porque como hemos dicho, ahorita todo está caro, y nosotros también tenemos gastos adicionales. Cuando no es el combustible es un repuesto, cuando no es la lancha, a veces se rompe una embarcación, hay que repararla. Tenemos muchos problemas y queremos que nos ayuden y si son los entes gubernamentales, mucho mejor”.

La violencia alejó a los compradores

Danny Fernández es uno de los trabajadores del comercio en este sector. Él asegura que las ventas han bajado desde los hechos violentos que tuvieron lugar en Barrancas los primeros días de enero. Desde Barrancas en el estado Monagas, llegan muchas personas a comercializar carne, queso, pescado y otros rubros en este mercado a buenos precios, según comentan los lugareños. Ahora todo lo que llega desde la población monaguense es más caro.

Esta situación también ha afectado el comercio de la zona, pues las personas que llegaban a vender también aprovechaban para hacer sus compras y se llevaban del mercado de mayoristas, víveres para abastecer sus hogares e incluso bodegas.

Con los precios de mayorista, en la tarde podían regresar con pacas de harina, arroz y otros productos de la canasta básica que luego revendían en los mercados barranqueños.

Uno de los motoristas de los botes, quien prefirió no identificarse, dijo que los pasajeros de Barrancas casi no están llegando. “Eso está peligroso para allá y uno puede preguntar mucho de esas cosas, porque uno no sabe…”, aseguró.

La basura no da respiro

Otro de los problemas de la zona es la basura. Esta situación afecta a comerciantes, compradores, transeúntes, pasajeros, y habitantes de zonas cercanas. Conversamos con una vendedora de pescado que tiene tres años allí y asegura que siempre ha existido el problema.

Gloria Muñoz tiene su puesto de pescados muy cerca del puerto de chalanas, pero también cercano a grandes aglomeraciones de basura. Estos desperdicios se acumulan de los vendedores del mercado, pero también de los residentes de la comunidad “La Grúa” que no tienen donde dejar sus desechos, pues el aseo urbano tiene más de cinco años que no pasa por esa zona.

Al preguntarle a Muñoz por los problemas de la comunidad, sin pensarlo dos veces dijo la basura. “Lo principal es la basura. Eso nos afecta por la acumulación de moscas y una vez a la cuaresma cuando vienen a sacar esa cantidad de desperdicios, se alborotan todos esos animales, las moscas, los zamuros”.

La vendedora explicó que tanto la alcaldía como la gobernación conocen de esta problemática y que nunca hacen nada. Dijo que están cansados de hacer llamados a las autoridades y que todo ha sido en vano.

Aunado a esto, desde la entrada del mercado hasta el puerto de chalanas, se encuentran malos olores. Además, la calle Orinoco, una de las vías para llegar a la chalana, se encuentra completamente deteriorada. Las aguas servidas y las inmundicias se comieron el asfalto y son innumerables los huecos en la carretera.

En nuestro recorrido encontramos a la señora Teresa Rojas, ella iba caminando por el mercado y le preguntamos por qué va a realizar sus compras a un lugar que está en tan malas condiciones. “mija aquí es que le rinden los reales a uno, en efectivo se consigue todo más barato. Lo malo es que uno tiene que andar con cuatro ojos y esquivando la basura, pero cómo hace uno el pobre”. Fue la respuesta rápida y sin titubeos de la señora que llevaba compras para una semana y nos dijo que había gastado aproximadamente lo equivalente a 20 dólares.

El puerto de chalanas junto al mercado de mayoristas es un sector que genera un encuentro comercial importante entre dos estados. Sin embargo, esto no parece ser suficientemente importante para las autoridades municipales, pues sus espacios se encuentran en condiciones de precariedad y sin luces de una pronta recuperación.

Radio Fe y Alegría Noticias sigue escuchando las Voces de la Emergencia.