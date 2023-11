Abren exposición de arte en Lara a beneficio del auditorio de la UCLA

Durante este martes 28 y miércoles 29 de noviembre las puertas de la galería de arte Rafael Monasterios de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) en Barquisimeto estuvieron abiertas para presentar las obras de arte de alrededor de 56 artistas y que estarán a la venta a partir de la semana que viene en el auditorio.

Foto: Radio Fe y Alegría Noticias

De esta manera, desde la Dirección de Cultura y la Coordinación de Espacios Culturales de la UCLA informaron que lo recogido por la venta de estas obras estará destinado a la rehabilitación de la galería Rafael Monasterios y el auditorio Ambrosio Oropeza.

Agregaron que dicho auditorio tiene 3 años cerrado bebido al deterioro en su infraestructura.

Carlos Figueredo Álvarez, director de Cultura de la UCLA, indicó a Radio Fe y Alegría Noticias que la intención de esta galería es poner en la comunidad estas obras de destacados artistas.

“Son obras que tienen un alto costo, están en 150 dólares para lograr recaudar un dinero para ser invertido en esta galería”, explicó.

Armando Villalón, presidente del comité consultivo de artes plásticas de la UCLA, manifestó su agradecimiento a los artistas que se unieron a la causa.

“Y además la universidad nos ha brindado tanto que debemos recuperar estos espacios. Por eso estamos vendiendo estas obras que son de mucha calidad para reunir fondos a beneficio de la UCLA”, agregó.

Algunos de los artistas que donaron su talento son Alba Negas, Alejandro Feo, América Yánez, Aminet Joseth, Carla Vargas, Andreina Orellanas, Doris Morillo, Henry Gil, Luis Rodríguez, Marielena Tona, Miguel Hernández, entre otros.

La UCLA tiene problemas de presupuesto

Foto: Radio Fe y Alegría Noticias

Por su parte, en referencia a la falta de presupuesto para las universidades públicas, el profesor Carlos Figueredo agregó: “actualmente las paredes de la galería y auditorio presentan algunos daños, el techo no está impermeabilizado, no tenemos aire acondicionado y otros daños por la carencia del presupuesto universitario. La universidad no recibe dinero para refacciones de los inmuebles, por lo que tuvimos que apelar a la benevolencia de los artistas”.

Asimismo, el profesor Figueredo comentó que la universidad viene trabajando con presupuesto reconducido desde el año 2007. Es por ello, argumento, que la infraestructura se fue deteriorando. Luego, las restricciones en 2010 se agravaron, lo que empeoró con el apagón nacional de 2019 y posteriormente con la pandemia.

Ante esto, Figueredo agregó que con el paso de los años se generó un problema presupuestario grave ya que a la fecha, la universidad no recibe el monto que solicita. Por el contrario, recibe un porcentaje muy pequeño del presupuesto que solicita para todo el año.

