Academia de Mecidina pide no “gripalizar” síntomas ante repunte de COVID-19

El vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, Huniades Urbina, alertó que se ha registrado un repunte de casos de la COVID-19 en Venezuela.

Esta no es su única preocupación, pues también informó se están reportando casos de dengue, zika y chikungunya en el país. Por ello, dijo que es crucial no confundir los malestares y no “gripalizar” los síntomas, por lo que instó a la población a estar alerta y buscar ayuda médica adecuada.

Durante una entrevista con Vanessa Davies para Unión Radio, el médico resaltó que actualmente existe la particularidad de que estas enfermedades están circulando simultáneamente. Aunque los síntomas iniciales pueden ser similares, la evolución y los resultados de los análisis serológicos son fundamentales para determinar cuál de las tres patologías está presente.

Asimismo, destacó que se ha observado un aumento de pacientes con complicaciones pulmonares graves en los últimos 15 días, posiblemente debido al repunte de COVID-19 con una variante.

Ante esta situación, Urbina enfatizó la importancia de no acudir al trabajo o colegio y buscar atención médica de inmediato si se presentan algunos síntomas de estas tres enfermedades, puesto que el diagnóstico se realiza a través de evaluación clínica y pruebas de laboratorio.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram