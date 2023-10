Algunos adultos mayores del municipio Machiques de Perijá, en el estado Zulia, enfrentan una situación crítica debido a las constantes fluctuaciones eléctricas que dejaron inoperativos sus electrodomésticos, incluyendo aires acondicionados y neveras. Esta problemática los tiene inmersos en una situación extremadamente difícil.

Los cortes eléctricos diarios, que en ocasiones se extienden por más de cuatro horas, afectan su salud y su paz por la incertidumbre que les genera no saber a qué hora se quedarán sin el servicio y cuánto tiempo tendrán que soportar las altas temperaturas.

Para aliviar la situación, muchos de los abuelos que viven cerca del casco central optan por trasladarse a lugares como la Plaza Bolívar o la Plaza Urdaneta, donde buscan sombra bajo los árboles para evitar las complicaciones de salud causadas por el calor.

Asimismo, aprovechan estos espacios para interactuar con sus vecinos y mantenerse entretenidos.

“Me siento mal porque aquí estamos en la plaza Bolívar esperando a que vuelva la luz. Todos los artefactos se me han quemado, no tengo aire, no tengo nada. Un abaniquito que tenía se me quemó en estos días: después del bajón eléctrico arrancó como en 500 mil y cuando quise apagarlo ya se le había quemado la bobina”, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias uno de los afectados, que reside en la calle Carrera 3, sector La Sabana.

Igualmente, manifestó su frustración ante la falta de respuestas por parte del gobierno.

“Se está quemando todo y nadie responde. Esto no puede ser, no puede seguir así y las fluctuaciones son muy frecuentes, todos los días a toda hora”, añadió.

Repararlos es casi imposible

Por su parte, Carlos Moreno, otro adulto mayor de la zona, compartió su preocupación por el costo de reparar los electrodomésticos dañados, ya que el valor del dólar sube todos los días, impidiéndoles repararlos.

No obstante, Luis Lara lamentó que, a pesar de que han hablado con el gobernador y el alcalde, la situación persiste sin solución.

Varios de los afectados expresaron su incapacidad para emigrar en busca de una mejor calidad de vida por su avanzada edad y solicitaron al gobierno nacional y regional una pronta solución al problema del servicio eléctrico, para poder vivir sus últimos años con dignidad y tranquilidad.

Con información de Marelvis Retamoza | Radio Fe y Alegría Noticias

