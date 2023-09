Afectados de Caño Los Becerros siguen olvidados por el Gobierno

Los residentes y afectados de la explosión de gas doméstico en la comunidad de Caño Los Becerros en el municipio Piar, al norte del estado Monagas, denunciaron la falta de atención por parte de las autoridades del gobierno regional asegurando que solo se han ido en promesas incumplidas.

Los afectados declararon a Radio Fe y Alegría Noticias que seguirán alzando su voz para no quedar en el olvido e indicaron que no solo necesitan tratamiento psicológico, médico y medicinas, sino también una ayuda económica ya que a muchos les resulta imposible acudir ir a un puesto de trabajo o continuar dedicándose a la agricultura.

Las marcas en la piel les traen recuerdos de aquel fatídico día, donde muchos perdieron a sus familiares, vecinos y amigos. Estas marcas que las ocasionó el fuego, hace que estas personas continúen su lucha en otras instancias judiciales en la ciudad capital.

Dayana Díaz manifestó que la situación que tienen como sobrevivientes es negativa, porque no cuentan con el apoyo de los organismos judiciales, ni regionales. No les ofrecen respuesta satisfactoria. Además, agregó que las secuelas van desde la ceguera, erupciones en la piel, queloides, no poder caminar, poca exposición al sol, alergias, inmovilidad, y muchas dolencias. «No estamos mejorando, cada día estamos más delicados de salud».

Foto: Radio Fe y Alegría

Los olvidó el Gobierno

Los afectados relataron que el gobierno regional ha hecho caso omiso a cada una de sus solicitudes, al mismo tiempo que las autoridades judiciales no dan respuesta certera de cómo se va desarrollando el proceso.

Díaz expresó que “desde que nos recuperamos comenzamos a ir a todas las instancias, junto a nuestro representante legal, el abogado Luis Díaz, quien nos apoya para ir realizando el proceso en el Cicpc, la Fiscalía 25, Procuraduría de Monagas y la Defensoría del Pueblo, y solo hemos sido ignorados, porque no nos dicen nada”.

Desde la última protesta que los afectados hicieron en el Palacio de Gobierno de Monagas, recibieron respuestas negativas de parte de la empresa Gasmaca y de la Gobernación. Es por ello que esperan ir hasta la Fiscalía General de la República para que agilicen el caso.

“Con esto ni me devolverán a mi hijo”, dice Yamili Romero afectada de la explosión de Caño Los Becerros.

“Nos sentimos muy decepcionados por la falta de interés del gobierno regional en querernos ayudar ante esta situación, no les importó lo que esta comunidad padeció. Verdaderamente quisiéramos recibir una respuesta ante nuestras peticiones, que se pusieran la mano en el corazón y dijeran vamos ayudar a esta gente que lo necesita, muchos no tenemos para comprar medicamentos ni podemos trabajar, nos han olvidado completamente”.

Una de las jóvenes que también sufrió una gran herida durante la explosión, manifestó que “No puedo hablar de esto, trato de no pensarlo y que esos recuerdos no vengan a mi mente”.

Un tema que no se habla en Caño Los Becerros

Aunque para muchos sea indiferente, las marcas dejada por la explosión de las bombonas en esta población rural del estado Monagas, las heridas que ha dejado en su gente, no es un tema de conversación agradable para ninguno de sus habitantes.

“Nosotros psicológicamente estamos afectados. En muchos casos sentimos que somos un monstruo por como la gente nos mira las heridas que no ha dejado este fatídico día, por eso no comentamos nada en el pueblo”.

Por último, estas mujeres de temple fuerte mencionaron que “sólo Dios sabe porque tenía que ser en Caño de Los Becerros. Este pueblo durante la escasez de gas doméstico, nunca realizó una tranca ni nada, porque nunca hemos dependido del gobierno para que nos atienda, somos una población trabajadora».

Afectados irán a la Fiscalía

Los afectados de la comunidad de Caño Los Becerros en el estado Monagas, también manifestaron que viajaran hasta la ciudad de Caracas a las oficinas de la Fiscalía General de la Nación al in de obtener las respuestas a la grave situación que viven estas familias que quedaron a merced de la incertidumbre, el olvido y la falta de apoyo del gobierno regional.

Magyuris Ramos quien perdió a su madre aseguró que “nosotros tenemos una victoria adelanta ya que desde la sede del CICPC en la ciudad de Caracas nos comunicaron que el accidente no fue por culpa de los residentes de la comunidad, sino por parte de la empresa Gases de Maturín, al tiempo que también detalló que en la Fiscalía en el estado Monagas nada que dan respuesta, por lo que decidieron hacer un viaje hasta la ciudad capital para tratar de hablar con el fiscal Tarek William Sabb y poder obtener una respuesta favorable”.

Mientras tanto, estas familias siguen su lucha contra viento y marea, el gobierno regional sigue dejándolos a un lado, y no ha dado una respuesta concreta, y mientras ellos con su dolor y pesares acuesta tratan de continuar con su vida.

Foto: Radio Fe y Alegría

