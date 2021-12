Alcaldesa de Bogotá se retractó por culpar a los venezolanos de la inseguridad

Claudia López, alcaldesa de la ciudad de Bogotá, Colombia, se retractó de las declaraciones que hizo el 29 de octubre de 2020 contra los migrantes venezolanos.

Tras más de un año y por orden de la Sala Séptima de Revisión de Tutelas Corte Constitucional de Colombia, López presentó sus «excusas públicas» por sus comentarios en los que atribuyó el aumento de la inseguridad en su ciudad a los venezolanos.

«Me retracto y presento excusas públicas al ciudadano Carlos Fred Brender Ackerman y a los migrantes venezolanos que residen en Bogotá y que se hayan sentido agraviados con mi pronunciamiento realizado en el Consejo Local de Gobierno del 29 de octubre de 2020», escribió en su cuenta de Twitter.

Según la alcaldesa de Bogotá, su expresión no fue generalizada, sino particular; no lo hizo con intención de «estigmatizar de ninguna manera generalizada a los más de 400 mil venezolanos que viven, trabajan y estudian de manera honrada en nuestra ciudad».

«Bogotá es la ciudad más generosa e incluyente en atención a la población migrante venezolana», afirmó López en la red social.

Actualmente en todo el territorio colombiano hay alrededor de 760.000 venezolanos con estatus regular. Pero de acuerdo con cifras de Migración Colombia, el país vecino ha recibido 1,7 millones de migrantes venezolanos.