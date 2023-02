Altos montos de impuestos y servicios afectan actividad comercial en Valencia

El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Lorenzo Araujo, manifestó este miércoles 8 de febrero que los altos pagos de servicios básicos afectan el desarrollo de la actividad comercial en la capital de Carabobo.

Detalló que en el caso del servicio de agua y electricidad, las tarifas no se fijaron tomando en cuenta el consumo, sino la capacidad instalada o tamaño de los centros comerciales. Explicó que los centros comerciales no están ocupados al 100%, por lo que el pago de los servicios debe repartirse entre los pocos locales que se mantienen abiertos.

Precisó que las tarifas del servicio de agua están alrededor de mil dólares. Además, denunció que el servicio es irregular.

“Al no poder cumplir con esas obligaciones, pues les han cortado el suministro de agua y ellos se han visto en la necesidad de contratar camiones cisternas para poder suplirse. Y en algunos casos nos hemos encontrado con que Hidrocentro está buscando la manera de bloquear las salidas de aguas negras del centro comercial como una medida de presión para que cumplan con el objetivo de la factura que tienen pendiente y no sigan buscando el agua con los cisternas. Es una situación delicada y bien compleja, no sé qué tan legal pueda funcionar ese tipo de sanciones que se puedan crear porque eso puede crear un problema de salud pública un poco más complicado”, puntualizó Araujo.

El comerciante afirmó que no se niegan a pagar el servicio de agua, pero exhortó a Hidrocentro a medir el consumo real para establecer una tarifa justa.

Asimismo, destacó que el incremento de los impuestos municipales es otra de las dificultades que enfrenta el sector comercio.

El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia indicó que a inicios de este año el sector no registró el crecimiento proyectado. Consideró que el aumento del dólar y la caída del poder adquisitivo no ha permitido un aumento en las ventas.

