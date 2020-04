Apertura del SNI en universidades será desde el 24 de abril

César Trómpiz, ministro de Educación Superior, informó que a partir del 24 de abril se realizará la apertura del Sistema Nacional de Ingreso (SNI) a las universidades del país en una primera etapa, esta comenzará con la carga de información de cada alumno en su respectivo liceo y se dará un plazo hasta julio para modificar los datos.

Respecto a las zonas que tienen mayor cobertura de conectividad a Internet, Trompiz explicó que el propio estudiante será quien deberá ingresar al SNI y colocará su aspiración educativa. En el caso de las zonas de menor conectividad los alumnos tendrán que articularse con el director del liceo.

La asignación del cupo universitario se realizará en la primera quincena de agosto de 2020.

La alocución de Trómpiz se dio en una reunión con el presidente de la República, Nicolás Maduro y parte de su gabinete donde se hicieron otros importantes anuncios en materia educativa.

Por otro lado, el funcionario indicó que desde el decreto de Estado de Alarma (publicado en Gaceta Oficial el 13 de marzo) ha orientado a las universidades públicas y privadas aplicar el programa “Universidad en la casa”.

“El plan tiene la misión de extenderse en la prosecución estudiantil en todos los lapsos administrativos secundarios hasta el 31 de julio, con la finalidad de cerrar todos los procesos que tengan que ver con la prosecución del año escolar 2020 I”. César Trómpiz

Las pasantías y prácticas profesionales se llevarán a cabo en septiembre y diciembre de 2020.

Igualmente instó a los estudiantes que retiren las materias que no se pueden cursar in situ, debido a la emergencia por el Coronavirus como es el caso de laboratorio, esto para no afectar el rendimiento académico del estudiante.

Sobre el proceso intensivo, que habitualmente se realiza en el mes de agosto, Trómpiz dice que en esta oportunidad solo tendrá como objetivo nivelar materias, cursos y unidades curriculares.