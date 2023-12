Aragua resultó campeón en el nacional de Béisbol Infantil AA

Aragua triunfó en el Campeonato Nacional de Béisbol Infantil AA, realizado en el estado Mérida. El segundo lugar fue para el conjunto larense y el tercer puesto lo ocupó Miranda.

La justa deportiva que culminó este martes 19 de diciembre albergó a 15 delegaciones de todo el país.

El presidente de la Asociación Merideña de Béisbol, Rafael Herde, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que durante el evento participaron muchachos que viajaron al Campeonato Panamericano Sub 12 en Aguascalientes, México, así como también en Taiwán.

Resaltó el apoyo que obtuvieron por parte de la Gobernación del estado Mérida para la realización del evento.

“Para el 2024, Mérida está aspirando a tres campeonatos nacionales de clubes; entre ellos, Sub 9 de clubes y Sub 11 y Sub 12 infantil”, dijo.

Por su parte, Evelin Pineda, secretaria nacional de la Federación Venezolana de Béisbol, destacó el alto nivel del campeonato y las expectativas que se tienen para el venidero año.

Agregó que durante el 2023 se realizaron 21 encuentros en el estado Mérida.

“Gracias a Dios fue un campeonato con todo el éxito. No hubo ninguna falla, el clima nos ayudó y la Asociación en Mérida se portó excelente. Hubo mucho nivel en todos los estados que participaron”.

Asimismo, Rodolfo Vivas, presidente de la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte de la Gobernación de Mérida, resaltó que la entidad además de ser un estado turístico, es un estado deportivo para futuras generaciones.

Con información de José Angulo | Radio Fe y Alegría Noticias

