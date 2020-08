Caciques yukpas en la Sierra de Perijá exigen mil 200 litros de gasolina por cuenca

Este lunes se efectuó una asamblea de las cinco cuencas yukpas en la Sierra de Perijá en la sede del Ministerio del Poder Popular de los Pueblos Indígenas del municipio Machiques de Perijá del estado Zulia.

Las autoridades indígenas se reunieron para tratar los hechos ocurridos en la estación de servicio 402 y la desatención de las autoridades a las comunidades.

Santiago Bohórquez, cacique mayor de la cuenca Toromo, manifestó que están reunidos para exigir sus derechos porque los tienen “mendigando la gasolina”.

Solicitó atención porque, a su juicio, las emergencias no esperan para atender a su gente, que los seis carros por territorio no alcanzan para la jornada de trabajo.

“Estamos exigiendo 1.200 litros por cada cuenca, es la propuesta. Si el general (de brigada, Wilfredo) Medrano nos quiere llevar presos, que se lleve a toda la Sierra. Nuestra comunidad está abandonada, estamos incomunicados por la vialidad y trasladándose en mula”, señaló Bohórquez.

El pasado martes 11 de agosto varias comunidades indígenas se presentaron en la estación de servicio 402 que está condicionada a precio internacional y es administrada por la alcaldía del municipio. Allí estuvieron para protestar de manera pacífica hasta el punto donde ingresaron y tomaron los picos para surtir a sus vehículos sin la autorización de la administración.

Por su parte, Leonel Romero dijo que están preocupados por los señalamientos que han generado autoridades castrenses para algunos caciques; incluyéndose.

“Hasta los momentos no he tenido persecución, yo soy padre de familia y un dirigente. No nos pueden perseguir; si tenemos altura podemos conversar y llegar a un acuerdo, (pero) no nos escuchan como pueblo yukpa”, indicó.

Por Leonardo Reyes | Radio Fe y Alegría Noticias