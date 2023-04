Caracas estará seca durante 36 horas

Los ciudadanos de la ciudad de Caracas no contarán con el servicio de agua, al menos durante 36 horas, a partir de este lunes 3 de abril, informó la estatal Hidrocapital.

Según la empresa, interrumpirán la distribución del agua porque presuntamente harán un mantenimiento preventivo al Sistema Tuy III.

Las parroquias del municipio Libertador que estarán sin agua son: Antímano, Coche, La Vega, San Pedro, El Recreo y San Juan. Mientras que en el estado Miranda las parroquias que también estarán afectadas son Baruta y Las Minas de Baruta.

No obstante, los usuarios en las redes sociales alzaron la voz debido a que la ciudad de Caracas tiene un severo racionamiento del servicio de agua desde hace siete años. Varias parroquias -con suerte- solo tienen agua dos o tres veces a la semana.

“Señores de Hidrocapital, son muchos años padeciendo la falta de agua. Si no me equivoco se prometió que a partir de diciembre no tendríamos problemas por el agua y que podríamos disfrutar en los barrios y urbanizaciones del vital líquido, por favor, no es lujo, es necesidad”, escribió una persona.

“En San Martín el ciclo de agua es lunes y martes. No consideraron que ya no tenemos a esta altura ni una gota de reserva. ¿Qué les pasa? eso no es un cronograma que favorezca la comunidad. Nos están dejando 12 día sin agua”, agregó otra.

Hace tres meses, exactamente en diciembre de 2022, al menos 11 parroquias de Caracas quedaron sin agua por una falla de bombeo en el Sistema Tuy III por una presunta «fuga de agua potable» en una válvula de descarga y que supuestamente arreglaron con una máquina retroexcavadora para acondicionar el área y hacer la respectiva reparación.