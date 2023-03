Comité de Conflicto protestó frente a Pdvsa en Maracaibo

Por Karen Hernández | Radio Fe y Alegría Noticias

Este 27 de marzo, el Comité de Conflicto, conformado por los pensionados y jubilados del estado Zulia, empleados públicos, sindicalistas de la Universidad del Zulia y el Magisterio de Educación, alzó la voz en una concentración frente a los edificios de Pdvsa, ubicados en pleno casco central de Maracaibo.

La protesta fue para decir no al “saqueo” de la estatal petrolera, no al robo de los salarios de los trabajadores, no al robo de las pensiones y las prestaciones sociales, y no al robo del fondo de ahorros de los jubilados.

Julio Zabala, presidente de los jubilados y pensionados del Consejo Legislativo del estado Zulia, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que los trabajadores de la administración pública seguirán en la lucha.

“Hemos venido hoy a las puertas de Pdvsa a comunicar que los trabajadores de la administración pública seguiremos en esta lucha. Esa cortina de humo que nos están haciendo ver, con el robo de 3 mil millones de dólares, no nos asombra”, expresó Zabala.

Por otro lado, el Doctor Guanipa, presidente de Apuz, seccional humanidades, manifestó que ellos hicieron acto de presencia como un gesto de unión con todos los empleados del sector público.

“Hoy hacemos acto de presencia, en unión con todos los empleados públicos, jubilados y pensionados, en un gran acto de lucha por nuestras verdaderas reivindicaciones”, recalcó Guanipa.

Todas las personas que hicieron acto de presencia en la manifestación, exigen aumento salarial digno y que no sigan robando el fondo de ahorro de todas las personas que han trabajado toda su vida y siguen trabajando por un mejor futuro.

