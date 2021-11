Conindustria: Las empresas muestran mejoría en el último trimestre

La Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria), informó este miércoles los resultados de la Encuesta de Coyuntura, la cual indicó que la capacidad instalada de las empresas en el último trimestre es de 23%, significando una mejoría con respecto al trimestre pasado.

El presidente de Conindustria, Luigi Pisella, expresó que esta mejoría se reflejó en un incremento del 60% en el nivel de remuneración en el sector manufacturero en el nivel más bajo de sus colaboradores.

Por otro lado, en lo que respecta a las inversiones, la encuesta indicó que 54% de las empresas aseguran que se mantiene igual, pero básicamente concentradas en equipos, mantenimiento e inventarios, pero en ningún momento para la expansión de la industria.

Mientras que demostró que en el sector de la pequeña y mediana industria no se registró ningun tipo de inversión. También señaló que al respecto con expectativas de nuevas inversiones, se mantienen los mismos parámetros.

Asimismo, la encuesta indicó que el 45% de las empresas experimentó un aumento en su cartera de pedidos en comparación con el mismo trimestre del año pasado. También demostró que para el resto del año, el 52% de las empresas estima que podría aumentar su producción en unidades.

La Encuesta de Coyuntura resaltó que uno de uno de cada diez empresas afirma haber exportado, al igual que 38% de las empresas encuestadas afirmaron que su situación ha mejorado, en comparación al año pasado.

Mejorías mínimas

Por otra parte, a lo que se refiere al personal, la encuesta indicó que promedio el 50% de la industria mantuvo el personal y un 24% aumentó su nómina, lo que es un reflejo de haber mejorado en un 2% la capacidad instalada, pero contrapone con la pequeña y mediana industria que afirma en un 35% va a disminuir su nómina.

Pisella expresó que los principales factores que más influyeron en la problemática del sector manufacturero fue la recuperación del poder adquisitivo del consumidor, poner freno a la voracidad fiscal, el impacto negativo de la escasez de combustible, la competencia con productos importados y las fallas recurrentes en los principales servicios públicos.

De igual forma, el presidente de Conindustria aseveró que las empresas no se oponen a las importaciones, sino que solicitan igualdad de condiciones, pues consideran que no es justo que muchos rubros no paguen el Impuesto al valor Agregado.

Pisella afirmó “que el Índice de Confianza Industrial se encuentra en -0.34% y sostuvo que ha registrado una leve mejoría que se debe a la comparación con un trimestre donde la industria estaba casi detenida, dolarización transaccional y aumento del poder adquisitivo debido a las remesas”.

Confianza en poder mejorar

El presidente de Conindustria indicó que los industriales venezolanos tienen confianza en que a partir del mes de enero del 2022 exista una normalización total de la economía y no se vuelva al esquema del 7+7. Pues consideró que este esquema es muy poco operativo para las empresas manufactureras.

Asimismo, manifestó que han estado sosteniendo conversaciones con el gobierno nacional, considerando que existen condiciones para que pueda haber un entendimiento y los problemas existen disminuyan.

Pisella indicó que para que un crecimiento sea sostenible en el tiempo, es necesario crear políticas públicas que favorezcan la producción nacional.