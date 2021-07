Controlarse la tensión en Maturín cada día cuesta más

Las Medicinas en Maturín no son accesibles para cualquiera, pues entre medicamentos y exámenes se pueden gastar hasta 50 dólares, así lo manifestaron usuarios consultados sobre este tema.

Los usuarios manifestaron a Radio Fe y Alegría, que los medicamentos para regular la tensión arterial o problemas con el nivel de azúcar en la sangre cuestan entre 4 y 6 dólares respectivamente.

Sobre el costo de unos exámenes de laboratorio, aseguraron que tienen que hacer el esfuerzo por realizárselos en clínicas privadas pues en los centros de salud públicos de la ciudad no hay disponibilidad.

Una pareja consultada afirmó que llevaban toda la mañana en el centro de Maturín buscando precios en las farmacias, pues un familiar está presentando problemas con la tensión arterial además de complicaciones con el nivel de azúcar en la sangre.

Contaron que último tuvieron que pagar 6 dólares por un blíster de 10 pastillas que hace una semana estaba en 3$.

“Nosotros salimos con 50 dólares y no nos dio para comprar todas las pastillas y hacerle los exámenes a mi papá, para hacérselos tuvimos que ir a la clínica a que se los hicieran. Todo en dólares porque en el hospital de esos (exámenes) no están haciendo” afirmó el señor que prefirió no identificarse.

Para comprar en las farmacias medicamentos para complejidades de salud como hipertensión y diabetes se deben invertir al menos 10 dólares.

En este sentido, un trabajador que devengue sueldo mínimo no puede costear sus necesidades en materia de salud, sin una alternativa que le proporcione ingresos extra.