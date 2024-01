Economistas del OVF descartan crecimiento sustancial en 2024

Los economistas María Isabel Díaz y Daniel Cadenas, quienes colaboran para el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), aseguraron que sitúan entre 3 % y 6 % el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el país este año.

Según una nota que publicó el medio Tal Cual, estos economistas argumentan que hay ineficiencia del gasto público y el levantamiento de las sanciones “como impulsores de la actividad económica venezolana”, por lo que el rendimiento podría ser similar al del año 2022.

“El gasto público puede ser mucho, pero su capacidad para impactar la economía no es tan grande. Quizás aporte al consumo, pero no podemos decir que vía gasto público habrá un colchón amplio para la economía. Será muy discreto, economía muy parecida a 2022”, expresó Díaz y agregó que las licencias no resolverán nada en Venezuela, sobre todo, en materia petrolera.

En ese sentido, Díaz precisó que sus proyecciones calculan una inflación de al menos 211 % (si permanecen las sanciones) y un 263 % (si las retiran).

Entretanto, Cadenas indicó que el panorama a largo plazo es vital y más importante que un análisis sobre lo que pudiese ocurrir en este año, pues considera que es imperativo el enfoque en el proceso electoral de Estados Unidos, ya que esto podría significar un cambio político que determine las relaciones entre las ciudades Caracas y Washington.

Puede leer el trabajo completo aquí.