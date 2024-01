En Mérida también protestaron docentes y otros sectores públicos

Un grupo de manifestantes conformado por docentes y otros profesionales del sector público se apostaron este martes 9 de enero en la avenida 4, frente a la plaza Bolívar del estado de Mérida, para exigir un salario digno, la firma de una convención colectiva y la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

También se quejaron de la falta de recursos en la universidad y de los malos servicios en el país.

Los trabajadores del sector salud se sumaron a la protesta, que inicialmente fue convocada por maestros, ya que consideran que sus salarios también son de “hambre y miseria”.

Carlos Gómez, uno de los manifestantes, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que desde hace un año se encuentran en asamblea permanente con más de 400 manifestaciones a nivel nacional y hasta ahora el Ejecutivo nacional ha hecho caso omiso al llamado.

También rechazan la política del Estado que pretende bajar la inflación a costa del poder adquisitivo del magisterio, trayendo como consecuencia “hambre, miseria y desesperanza en el magisterio de nuestro Estado”.

Asimismo, cuestionó la presencia policial en las manifestaciones. “Nosotros, como formadores de este estado y del país, cumplimos las normas. Nuestras manifestaciones siempre han sido y serán pacíficas”, sostuvo.

Los universitarios en las calles

Por su parte, la profesora universitaria, Magdolis Villegas, dijo que están en la calle al igual que otros gremios de profesionales para protestar y exigir sus derechos.

“Nosotros tenemos que exigir nuestras reivindicaciones. No puede ser que el Gobierno malgaste los recursos del presupuesto nacional y a nosotros nos sigan maltratando con 143 bolívares de salario”, sostuvo.

Asimismo, indicó que los trabajadores universitarios cuentan con un HCM fantasma, porque ninguna clínica los recibe.

“Nosotros no tenemos cómo alimentar a nuestros hijos, no tenemos cómo trasladarnos al lugar de trabajo. La universidad se está cayendo, no hay presupuesto en la universidad”.

“Nos maltratan con los malos servicios que tenemos, sin servicios públicos, sin luz, sin agua, sin combustible”, agregó.

Carlos Monsalve, representante del sector salud en el estado Mérida, señaló que en diciembre les pagaron unos aguinaldos “que eso daba tristeza”.

“Los salarios son salarios de hambre, de miseria. Lo que están pagando son bonos, que es pan y hambre para mañana”, añadió.

Los manifestantes señalaron que las protestas continuarán en los próximos días, incluyendo una gran marcha el 23 de enero.

Con información de José Angulo | Radio Fe y Alegría Noticias

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram y WhatsApp.