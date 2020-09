Fuertes lluvias inundaron al Hospital Central de Valera

View this post on Instagram

TRUJILLO * Se inundó la Emergencia del Hospital Universitario de Valera tras fuertes precipitaciones este lunes 28 de septiembre. Familiares de pacientes denunciaron que la emergencia de dicho centro de salud se inundó luego de que cayera un aguacero y se taparan las alcantarillas que hay en la vía de escape Es de recalcar que no es la primera vez que sucede dicho incidente. Cortesía 📸📹. #28Sep #Trujillo #Lluvias #Valera #DiarioDeLosAndes #TuMarcaInformativa #Venezuela