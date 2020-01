Arreaza dice que visita de la CIDH al país “no está autorizada”

Jorge Arreaza aseguró este viernes a través de su cuenta en Twitter que el gobierno de Nicolás Maduro no ha autorizado visita de ninguna delegación de la CIDH a Venezuela.

Esto en referencia a la “visita in loco” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunciada el pasado 8 de enero y prevista para ejecutarse del 3 al 7 de febrero de este año.

El canciller del gobierno de Nicolás Maduro, publicó también la comunicación que habrían enviado al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrau, en la que se lee:

De igual modo, la comunicación reitera la postura del Gobierno de Maduro de que Venezuela no es un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Esta es la clarificante comunicación enviada a la @CIDH el pasado #27Ene.

Venezuela NO es miembro de la OEA. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios NO está autorizada. pic.twitter.com/M3J4z2NubY