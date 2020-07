Indígenas de la Amazonía peruana se sienten abandonados durante la pandemia

Indígenas de la provincia del Condorcanqui, región indígena peruana que limita con Ecuador, denuncian el abandono por parte del gobierno del país ante la pandemia por la COVID-19.

Víctor Atausupa fue el portavoz de la denuncia durante una entrevista con RPP Noticias. El periodista de la emisora indígena jesuita Radio Kampagkis informó entre lágrimas que en la región “la situación está muy grave”.

Atausupa imploró al gobierno nacional que voltee su mirada al pueblo aborigen en la zona.

“Son seres humanos, son peruanos que necesitan ayuda y ahorita son 1 633 awajún están infectados. 136 wampis y 586 mestizos son identificados; pero muchos (de ellos) no son identificados”, dijo el periodista en medio del llanto.

Con respecto al número de fallecidos, Atausupa aseguró que en la lista oficial sólo hay 33 personas, pero las autoridades de los pueblos le indicaron que hay más de 100 personas fallecidas.

El comunicador denunció que, sumado a la ausencia de las autoridades estadales, el sistema de salud local colapsó y los pocos médicos con los que cuentan renuncian al no tener equipo de protección ni insumos para atenderles. La zona cuenta con únicamente 12 camas para atender casos graves por COVID-19.

“Ahora estoy acompañando este dolor que está sintiendo este pueblo y a veces hay una incapacidad. El alcalde decía la vez pasada: ‘no nos dejen morir’; porque no hay ayuda y, lamentablemente, los políticos solo van a tomarse la foto, pero no hay una ayuda eficiente. No hay personal ni médicos que quieran estar ahí porque se pueden contagiar”, relató.

Las cifras de COVID-19 en todo Perú para este 20 de julio se ubicaban en 357 mil 681 personas contagiadas y 13 mil 384 personas fallecidas.

La provincia de Condorcanqui es una de las más apartadas de las zonas urbanas del país y sólo se puede llegar a ella por vía aérea o fluvial.