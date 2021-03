Más de 2 mil camiones están varados en el páramo merideño por falta de gasoil

El señor Andrés Ramírez es uno de los tantos productores agrícolas del estado Mérida que están siendo severamente afectados por la escasez de gasoil, problema que no solo impacta a esta entidad sino a casi todo el país.

En conversación con Radio Fe y Alegría Noticias este martes 16 de marzo precisaba que es realmente crítica la situación por la cual están atravesando estas personas al momento de querer sacar sus cosechas desde zonas como Timotes y otras del páramo merideño hacia el territorio nacional “e incluso llegamos hasta la frontera con Brasil”.

La crisis del combustible diésel les impide distribuir la producción y las cosechas de hortalizas, frutas y verduras “porque nuestros aliados, los despachadores tienen una flota de camiones a gasoil, en el caso del transporte de carga en todo el estado se superan las 2 mil unidades varadas por falta de este combustible”, apuntó Ramírez.

Otro de los problemas que están confrontando actualmente los productores agrícolas venezolanos “es la importación de rubros y el contrabando de productos que viene de nuestro hermano país Colombia, como lo es la papa, el ajo, la cebolla”.

Según el también presidente de la Asociación de Productores del municipio Miranda y el páramo merideño, esta dinámica está afectando al productor venezolano porque “el impacto se verá cuando no podamos producir nada y dejarán de funcionar solo 15 de los más de 40 centros de acopio que hay en Mérida actualmente”.

Sobre la reunión que este lunes 15 de marzo se efectuó en el seno de la Comisión Especial de Diálogo y Reconciliación Nacional de la AN con productores y representantes campesinos, Andrés Ramírez señaló que en principio habían sido invitados “pero a la final no recibimos la invitación formal y no pudimos participar, esa reunión nos las aplazaron tres veces”.

En ese sentido, dijo extrañarle el por qué no terminaron de invitarlos formalmente “y no sé cuál es el temor de invitarnos y que nosotros le dijéramos la verdad de lo que estamos viviendo los productores agrícolas”.

Finalmente, Ramírez también exigió a las autoridades nacionales reactivar las líneas crediticias hacia los productores “no para que nos regalen la plata sino para que podamos invertir, producir y luego retornar el capital para que otros productores también puedan beneficiarse”.