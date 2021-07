Otra vez: ¿qué pasó con la quincena de Fe y Alegría?

El profesor José Adalberto González es director de la Unidad Educativa Oscar Fernando Benedetti, en Guacara, estado Carabobo. Este martes 6 de julio también alzó su voz protesta a través de Radio Fe y Alegría Noticias por el retraso, otra vez, en el pago de la quincena no solo para los maestros de su institución sino también de otros colegios y liceos.

Pero para el directivo este elemento es solo un cuadro de una fotografía más amplia de la situación actual que padecen los docentes venezolanos, también en medio de este atípico contexto marcado por la pandemia del Coronavirus y ya al cierre del año escolar 2020-2021.

Y arrancó desde un punto positivo. «En medio de todo tenemos que hacer un gran reconocimiento a todos los maestros que están acá, dando lo mejor, asumiendo el compromiso de educar, en medio de estas dificultades, con cariño, y con una creatividad que realmente asombra, y gracias a Dios somos testigos de ese milagro que vamos viviendo».

González también admitió que ellos como gerentes de los planteles educativos de Fe y Alegría «hacemos lo mejor que podemos para motivar a los docentes ante una dificultad que nos ha golpeado mucho y que ha sido reiterativa y es que hasta la fecha no hemos cobrado la segunda quincena del mes pasado, además de que pagan poco lo hacen tarde».

Ratificó que es admirable la voluntad de los educadores, y hasta de los propios estudiantes y familias, para no permitir que el proceso educativo siga decayendo mucho más. «Uno les pregunta cómo te viniste al colegio y te responden que llegaron caminando, incluyendo largas distancias, por ahorra dinero y porque no hay transporte, y están con una alegría y aún no teniendo nada comparten lo que traen».

Y ese compartir se traduce en unos ponen un poquito de azúcar, otros el café, otros el pan «y se genera un ambiente de fraternidad que es lo que nos ha sostenido en la fe que nos inspira y de remitirnos en todo tiempo a la esperanza que nos motiva a servir con mucho cariño».