¿Quedará Primero Justicia sin representante o anunciará su apoyo a otro candidato?

El anuncio de Henrique Capriles de retirarse como candidato a la primaria de la oposición debido a su inhabilitación política ha traído una ola de preguntas sobre a quién lanzará o apoyará ahora Primero Justicia (PJ).

En su retiro, Capriles no indicó si respaldará a otro candidato para la primaria, lo que ha llevado a especulaciones sobre una posible candidatura de consenso para las elecciones presidenciales de 2024, como la del gobernador del Zulia, Manuel Rosales, puesto a que tenían un acuerdo de apoyo. No obstante, de parte del gobernador no ha habido una declaración ni insinuación sobre postularse a la elección.

Hasta ahora, el partido no ha hecho un anuncio oficial, por lo que se espera que sea en las próximas horas. Lo único que ha declarado PJ hasta el mediodía de este lunes 9 de octubre ha sido su apoyo y solidaridad a Capriles por su decisión, reconociendo su firme compromiso y dedicación a la causa venezolana a lo largo de los años; además, mencionaron su respaldo contundente a la Comisión Nacional de Primaria.

Primero Justicia expresa su apoyo y solidaridad con la decisión tomada por Henrique Capriles. Es necesario resaltar y reconocer el firme compromiso y la dedicación que Henrique ha brindado a nuestro querido país durante tantos años. Su labor ha sido un faro en la construcción de… https://t.co/833f4Pbk6l — Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) October 9, 2023

¿Qué dicen los militantes de Primero Justicia?

La presidenta de Primero Justicia, María Beatríz Martínez, respaldó la decisión de Capriles y ratificó el apoyo a la elección primaria y a la ruta electoral.

Asimismo, afirmó que los venezolanos pueden contar con Primero Justicia en su lucha por la libertad, pero no ofreció ningún detalle sobre cómo recibieron los militantes del partido la decisión y de las acciones a tomar sobre el futuro mismo del partido frente al evento electoral.

Por su parte, los dirigentes de PJ, Carlos Ocariz y Juan Pablo Guanipa, también reaccionaron mostrando respeto hacia la decisión de Capriles y llamaron a la ciudadanía a votar masivamente en la primaria opositora. Aseguraron que los voluntarios de PJ continuarán desempeñando sus roles en los centros de votación el día de la elección.

Ocariz y Guanipa no revelaron a quién ahora apoyarán, pero subrayaron que quien sea que resulte victorioso en la primaria contará con el respaldo del partido a favor de lograr la unidad necesaria de cara a las presidenciales.

Cuestionamientos e inquietudes

La decisión de Capriles ha generado cuestionamientos y un intenso debate dentro de la política venezolana.

Algunos se preguntan si Primero Justicia se unirá detrás de otro candidato o si la fractura dentro del partido se profundizará, tal como se lo preguntó el periodista Tony Frangie Mawad, o si Primero Justicia quedará sin representación en la primaria, tal como sugirió el politólogo Luis Rendueles.

La pregunta no es qué hará la militancia de Primero Justicia. Ante el abandono informal de Capriles de la campaña, muchos en las bases llevan meses decididos por otros candidatos: como Caleca o incluso Machado. La pregunta es qué hará la dirigencia en nombre del partido, siendo… — Tony Frangie Mawad (@TonyFrangieM) October 9, 2023 Henrique Capriles renuncia a su candidatura. Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo se quedan sin representación en las elecciones primarias (hasta el momento).



¿Se baja por sus bajos números en las últimas encuestas o sólo porque está inhabilitado?



Hay que ver más alla… https://t.co/d30hsuBqQW — Luis Rendueles (@luisrenduelesm) October 8, 2023

