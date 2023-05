¿Se prioriza la salud menstrual en Venezuela?

A partir de la adolescencia el útero de las niñas y mujeres adolescentes empieza a liberar óvulos y con ello da inicio a la menstruación.

Carmen Gómez, pediatra y directora de la ONG Médicos Unidos en Guárico, aseguró en el programa Háblame Bajito, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, que ese es el momento para explicar a la adolescente que se debe incorporar a su rutina el hábito de la higiene genital y empezar a usar toallas sanitarias, o los distintos dispositivos que existen como: tampones y copas menstruales para tener salud menstrual.

No obstante, según el informe Ser Mujer en Venezuela, realizado por la Alianza Con Ellas, conformada por Acción Solidaria, Centro de Justicia y Paz, Fundación de Lucha Contra el Cáncer de Mama, Prepara Familia, Uniandes Acción Popular, Unión Afirmativa de Venezuela y Acción Solidaria, se estima que el 25 % de las mujeres no cuenta con estos productos en sus hogares o su disponibilidad es limitada.

“Hablar de pobreza menstrual es importante y necesario, incluso dentro de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que atraviesa nuestro país en estos momentos”, indica una nota publicada en el portal web Acción Solidaria, firmada por la abogada y defensora de los Derechos Humanos, Natasha Saturno. “Para muchos es dado por sentado, pero para personas empobrecidas y especialmente en contextos de crisis implica un esfuerzo económico inviable, muchas mujeres sacrifican la compra de productos de higiene menstrual por otros rubros como la alimentación”.

En ese sentido, Gómez recomendó hervir 10 minutos el agua que se usará para asear la zona íntima y también recordó que además de las toallas sanitarias y tampones, en la actualidad se puede conseguir en el mercado la copa menstrual, que es una alternativa más económica.

Crisis por precios

Un paquete de toallas sanitarias para un período promedio de cinco días cuesta en torno a 1,72 dólares mensuales, es decir, el 35 % de un salario mínimo que está en 4,94 dólares.

Un paquete de tampones, que trae 10 unidades, tiene un precio de 4 dólares y una copa menstrual cuesta 13 dólares.

Trapos, papel y cartón ponen en riesgo la salud

En una entrevista que concedió a Crónica.Uno la abogada y miembro del equipo de género del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Jany Joplin González, expresó que 8 de cada 10 mujeres venezolanas sufren de pobreza menstrual actualmente, no tienen dinero para comprar productos de higiene femenina y las condiciones socioeconómicas de vida no son adecuadas.

“La pobreza menstrual implica la ausencia de tres indicadores específicos: acceso a productos de higiene, agua potable y al conocimiento requerido para la higiene cuando se tiene la menstruación”, indicó.

Enfatizó que, al no tener productos higiénicos, las mujeres, adolescentes y niñas se ven obligadas a utilizar trapos, papel y cartón durante su período y ponen en riesgo su salud.

“Al no tener acceso a productos, al servicio del agua en baños e instalaciones de lavados de manos, no se les brinda un proceso menstrual libre de toda violencia, coacción y estigmatización o discriminación. No tienen una menstruación digna”, lamentó.

