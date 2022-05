Tres meses tras la invasión en Ucrania: 3.000 soldados y casi 4.000 civiles muertos

Entre 2.500 y 3.000 soldados ucranianos han muerto desde que se inició la invasión de Ucrania ordenada por Rusia, de la que hoy se cumplen tres meses.

Por este hecho también le ha costado la vida a al menos 3.930 civiles en todo el país.

Según la agencia internacional de noticias EFE, basados en datos difundidos por la fiscalía ucraniana, los bombardeos rusos que han asolado el país han matado también a 234 niños.

Así mismo, 433 menores han resultado heridos, según estas cifras, que no son completas, dado que hay lugares donde las hostilidades no han cesado o los territorios han sido ocupados por los rusos y no se ha podido recabar la información completa.

la Fiscalía de Ucrania en su canal de Telegram, reportó un total de 10.000 soldados ucranianos que han resultado heridos en el campo de batalla, y que han lesionado también a 4.532 civiles.

En cifras, las autoridades del país han registrado y documentado hasta el momento un total 13.073 hechos que consideran constitutivos de crímenes de guerra cometidos por los rusos.

Precisamente, un tribunal de Kiev condenó este lunes 23 de mayo a cadena perpetua al primer militar ruso acusado de haber matado a un civil desarmado en Ucrania.

Balance ONU

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo recientemente que el conflicto en Ucrania ha generado ocho millones de desplazados internos y más de seis millones de refugiados en el extranjero.

El vocero del organismo internacional apuntó que: “la respuesta internacional a las personas que huyen de la guerra en Ucrania ha sido increíblemente positiva. Sin embargo, en última instancia, la asistencia humanitaria no es la cura, sino un paliativo a estas situaciones”.

Guterres advirtió este lunes de una crisis alimentaria sin precedentes producto de esta guerra.

Habla el presidente Zelenski

El Ejército ruso ha disparado contra Ucrania en estos tres meses de guerra un total de 2.275 misiles y ha llevado a cabo más de 3.000 ataques aéreos, según el presidente ucraniano, Volódimir Zelenski.

Según Euromaidan Press, otro portal de noticias independiente ucraniano, antes de que se iniciara la guerra, Rusia ocupaba 43.000 kilómetros cuadrados del territorio ucraniano, lo que representaba el 7 por ciento de la extensión total del país.

En la actualidad, la ocupación se extiende sobre 125.000 kilómetros cuadrados del territorio, lo que representa que ha multiplicado casi por 3 su control sobre el espacio soberano de Ucrania.