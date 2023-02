Una escuela en Guajira se sostiene solo con cuatro maestras

Solo cuatro maestras mantienen las puertas abiertas en una escuela situada en Guajira, estado Zulia. Una de ellas es la misma coordinadora de la institución.

La escuela Marichen I se encuentra en condiciones tan graves que ha sido abandonada incluso por sus propios maestros.

La coordinadora del colegio contó a Radio Fe y Alegría Noticias que ella atiende cuatro grados, entre preescolar y básica, en un mismo salón a diario.

“La escuela está bien dotada, tanto de salones, como sillas. Ahorita lo primordial, que en verdad necesitamos, son los docentes”, expresó.

La coordinadora manifestó que desde hace dos años no hay nuevo ingreso del personal docente y los maestros que tenían no están cumpliendo su jornada laboral porque afirman no tener dinero para el traslado, la comida, costear el uniforme o comprar zapatos.

“Me toca atender a los niños porque no podemos devolverlos a su casa. Sería muy feo devolver a un niño que tiene el sueño de ir a aprender. Esa responsabilidad me toca a mí. No tenemos docente de cuarto, quinto ni sexto (grado)”, expresó.

“Tenemos una falta muy grande de las instituciones gubernamentales. Si ellos vieran la necesidad, entenderían. Nos urge que nos ayuden con los pagos de los docentes. Solo nos quedan cuatro docentes y yo no les puedo exigir cumplir con el horario, venir todos los días. Y ahora tengo una maestra embarazada y no le puedo exigir… En verdad no es fácil”, añadió.

Los maestros de esta escuela tienen dos años sin recibir su incentivo económico y las cuatro docentes que quedan no creen poder resistir más tiempo sin cobrar, gastando de su bolsillo solo por la vocación de enseñar a los niños a leer, escribir y pensar con criterio.

Vale mencionar que en el 2022, la organización Un Techo para mi País (conocida como TECHO) rehabilitó el 90 % de la infraestructura de esta escuela de la Guajira.

Con información de Norma González | Radio Fe y Alegría Noticias

