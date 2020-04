Una Palabra Oportuna No. 111

Oración de la noche. Jueves 16 de abril de 2020.

Por José Francisco Aranguren SJ.

PREPARÉMONOS PARA LA ORACIÓN DE LA NOCHE

Hoy tu palabra me ha invitado a ser testigo. Recuerdo en mi vida de cuántas cosas he sido testigo…

Por eso ante ti, que eres fuente de vida, quiero traer todas mis vivencias de hoy y dejarlas simbólicamente al pie de tu altar.

Reflexiono en mi interior:

1)¿En qué medida he sido testigo de buena esperanza a través de mis palabras?¿he transmitido aliento o más bien desesperación?

2)Agradezco el ser testigo del paso de Dios en mi vida.

3) Pido a María su bendición para mañana.



Bendita sea tu pureza

Y eternamente lo sea

Pues solo un Dios se recrea

En tan grandiosa belleza

A ti, celestial princesa

Virgen sagrada María

Yo te ofrezco en este día

Alma, vida y corazón

Mírame con compasión

Dulce virgen María

No me dejes madre mía

Dame tu bendición.

En el nombre del Padre y del hijo y del espíritu santo. Amén

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.