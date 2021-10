Una Palabra Oportuna No. 1349

Oración de la mañana. Miércoles 13 de octubre de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, te enfrentas con los fariseos y doctores. Para ellos lo importante es la ley interpretada y comentada por las distintas escuelas. En tu tiempo había que cumplir más de 600 preceptos. Esto hacía que las personas que querían servirte debían cargar con “pesos insoportables”. El amor es belleza, es alegría, es música, es lo más hermoso de la vida. Es un grave error tratar de cumplir las leyes y normas “dejando de un lado el amor”. Sin amor no se entiende nada; con amor se entiende todo.

Gracias por haberte manifestado como el amor. Tu genialidad consiste en reducir todas las leyes a un solo precepto: el amor a Dios y a los hermanos, es lo esencial, si falta no se puede cumplir con ninguno de los demás. Has venido a decirnos lo que nos ama el Padre y, a partir de ahí, lo que nos debemos querer los unos a los otros. El amor aligera la vida. Es verdad que a veces debemos hacer cosas que cuestan, pero “el amor ni cansa ni se cansa”. “También las alas del pájaro pesan, pero les sirven para volar”. ¡Qué bonita sería la vida si el amor nos hiciera volar por encima de los problemas y dificultades! No nos resulta fácil comprender la gratuidad de la salvación, estamos acostumbrados a escuchar que eres el Hijo de Dios, que has venido por amor, para salvarnos y que has muerto por nosotros.

Cuando entramos en el misterio de Dios de este amor sin límites nos quedamos maravillados. Hacer lo que nos dices es bueno y se debe hacer, es la respuesta gratuita a tanto amor de Dios”. En nuestro café agradecemos el amor, la cercanía, la ternura que recibimos de tantas personas, son la mejor medicina en medio de tanta enfermedad. Y especialmente agradecemos tu testamento: “Ámense los unos a otros como yo los he amado”. ¡Gracias, Señor!

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.