Una Palabra Oportuna No. 1416

Espiritualidad. Lunes 15 de noviembre de 2021.

Por Antonio Pérez Esclarín.

Una fe auténtica

Cada vez abundan más las personas que dicen que creen en Dios, pero no creen en la iglesia ni en los curas. Pero ¿qué significa creer en Dios, si uno no se acuerda de Él, si no conversa nunca con Él, si no alimenta su fe en una comunidad de creyentes, si de hecho uno vive como si Dios no existiera?

¿Qué quieren decir cuando afirman que creen en Dios?, que debe existir un ser supremo lejano y distante que creó el mundo y luego se desinteresó por completo de él. ¿A caso no es esto una especie de ateísmo práctico? por eso, la fe auténtica no consiste meramente en decir creo en Dios, sino en creer que Dios nos ama y nos necesita.

Todos necesitamos de Dios, pero Él también necesita de nosotros. Dios tiene un proyecto construir aquí el reino, una sociedad justa y fraternal y necesita de nuestras manos y nuestra entrega para construirla. Somos cocreadores con Dios de la nueva humanidad, y esa fe y ese esfuerzo para perdurar y perfeccionarse necesita de una comunidad. Eso es la iglesia, como institución humana tiene fallos y debilidades, pero fue en ella donde adquirimos la fe y la alimentamos con los Sacramentos, con la Palabra y sobre todo con el testimonio de muchas personas maravillosas.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.