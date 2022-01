Una Palabra Oportuna No. 1522

Actitudes. Viernes 07 de enero de 2022.

Por Antonio Pérez Esclarín.

2022 año del comienzo del fin

Dos mil veintidós tiene que ser el año del comienzo del fin. Un año para empezar a enrumbar a Venezuela por las sendas de la reconciliación, la unión, la prosperidad y la paz. Año de dar la espalda a los egoístas y violentos, a los que siguen empeñados en mantener el rumbo que ha destruido al país y sólo privilegia un grupito que disfruta de la crisis, de espaldas a los problemas y sufrimientos de las mayorías.

Si los que nos gobiernan, insensibles a la tragedia porque no les tocan los problemas que sufrimos los demás, siguen aferrados al timón y no quieren reconocer o no les importa que son muchos los millones que pasan hambre o que se marchan del país porque no les garantiza la vida, debemos unirnos para cambiarlos. El poder es nuestro no de los que nos gobiernan y debemos ejercerlo.

Para ello debemos recuperar la confianza en nosotros y la confianza en el voto como mecanismo idóneo para salir de esta ya demasiado larga crisis. Dado los niveles de la destrucción y del colapso generalizado de todos los servicios, la reconstrucción va a exigir mucho esfuerzo y sacrificio y va a requerir bastante tiempo, por ello ¡hay que empezar ya!

El pueblo está cada vez más consciente de la realidad y no acepta las falacias y engaños de tantas promesas imposibles, de tanta siembra de ilusiones que se traducen en miseria.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.