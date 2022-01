Una Palabra Oportuna No. 1547

Oración de la mañana. Jueves 20 de enero de 2022.

Por Mireya Escalante.

El encuentro que transforma. (Marcos 3, 7-12)

La palabra de hoy recoge los inicios de la vida pública de Jesús, tenía sus discípulos, pero también describe una multitud que venía de muchas partes, buscando más al “Hacedor de milagros”, que queriendo ser sus seguidores.

Igual que hoy, muchos seguimos buscando quien nos haga los milagros, por ejemplo, que nuestro país cambie. Pero seguimos actuando como lo venimos haciendo: no somos buenos ciudadanos, despilfarramos los recursos, ensuciamos, no usamos tapabocas, no respetamos las señales de tránsito, usamos caminos verdes para lograr nuestros objetivos…

Sin embargo, pedimos, hacemos novenas, cadenas de oración, prendemos velas, vamos a procesiones, pero solo esperamos el milagro, no estamos siendo movidos por el mensaje de Jesús.

Jesús no quería que solo lo vieran como un curandero, quería un encuentro que tocara el corazón, a través de su palabra y por supuesto sus hechos. Al ser tocados, nos convertimos en transformadores de este mundo.

Casualmente en la escena, los peores, que eran los endemoniados, si lo supieron ver, pero Él les dice que callen, porque es algo que cada quien tiene que descubrir por sí mismo, para que sea realmente transformador.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.