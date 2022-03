Una Palabra Oportuna No. 1666

Oración de la noche. Domingo 20 de marzo de 2022.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Padre bueno, llego al final de esta semana, ha sido larga y quiero verla contigo para que no se me pase ningún momento vivido sin ti. Quiero, encontrarte oculto en cosas que se me hayan pasado por andar en lo mío. Por eso, me relajo y concientizo que tú estás conmigo, que estás, en este momento, dentro de mí y conmigo. Lo hago en silencio…

Al mirar lo vivido en la semana veo tu actuar en mí y a mi alrededor. No quiero perderme de tu presencia oculta, quiero convertirme en un explorador que busca tu presencia. Voy gustando cada uno de esos momentos en los que te sentí presente en la semana. Así voy pasando por el día domingo, lunes, martes, miércoles…hasta que llego al día de hoy…

Gracias Señor por lo vivido.

Quiero ahora abrir mi corazón a tu palabra que me invita a ir a la fuente del agua verdadera, la que calma la sed. Quiero estar contigo. Muéstrateme como lo hiciste con la mujer samaritana. Quiero que esa luz me acompañe durante esta semana.

Y para finalizar, Padre bueno, quiero pedirte perdón por lo que he hecho y ha generado sufrimiento en mis hermanos. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Dame tu perdón y tu paz.

Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.