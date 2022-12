Una Palabra Oportuna No. 2194

Oración de la noche. Miércoles 07 de diciembre de 2022.

Por Hna. Silvia Blanco.

Interioridad

Cuando la noche llega, es buen momento para parar y dedicar un momento a PapáDios. Empieza respirando profundo.

¿Cómo te sientes?… Y así, tal como estás, acoge el Evangelio:

“El Señor está cerca”

Cuánto bien nos hace saber que Dios está cerca de nosotros. El adviento nos recuerda que Él siempre está acercándose a nosotros y lo hace para salvarnos… ¿salvarnos de qué? Pues de nuestros miedos, cobardías, inseguridades… de todo aquello que nos mantiene atrapados y no nos deja confiar y amar con libertad a Dios y a los hermanos.

Caigo en la cuenta de qué es aquello que el día de hoy no me ha dejado vivir con libertad en el amor y cuidado de los demás. Pido al Divino Niño que me regale el don de la ternura para con todos.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.