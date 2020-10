Una Palabra Oportuna No. 672

Oración de la noche. Domingo 04 de octubre de 2020.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Otra semana que ya llega a su fin. Señor, llego ante ti cansado y agobiado. Quiero hacer cierre y que sigas contando conmigo para construir tu Reino.

Ya este recoger dominical se me va haciendo costumbre. ¡Qué bueno hacerlo ante ti, Dios de la vida! Traigo todas las dudas y el cansancio acumulado desde el lunes hasta hoy.

Bien sabes en qué he andado porque me amas. Traigo ante ti a toda la gente que amo y toda la gente con la que me relaciono en mi cotidianidad, mis familiares, amigos, compañeros de trabajo y también con toda la gente que la pandemia ha puesto en contacto conmigo de una forma u otra.

Te pido por los que están sufriendo particularmente este confinamiento.

Te encomiendo esta semana que empieza. Lo pongo todo a los pies de tu madre para que te lo entregue. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.