Una vida mejor y escapar de la violencia: lo que soñaban las víctimas de Ciudad Juárez

Alejandra Corona, coordinadora del Servicio Jesuita a Refugiados en Ciudad Juárez, afirmó que las víctimas del incendio ocurrido en el Instituto Nacional de Migración (INM) eran personas en su mayoría de Centroamérica con buenas intenciones, que querían entrar a Estados Unidos en busca de una vida más digna y para huir de situaciones “terribles de violencia e inseguridad en sus países de origen”.

“Eran personas que tenían la intención de una vida mejor, un sueño, para ellos y sus familiares”, dijo Corona en entrevista concedida este 30 de marzo al programa De Primera Mano, de Radio Fe y Alegría Noticias.

Para ella, el lamentable evento dejó en la ciudad un ambiente de “tristeza, indignación, enojo e incluso de mucha frustración”, además de una “necesidad de tener respuestas” sobre lo que realmente pasó la noche del lunes 27 de marzo.

Dijo que no solo a la comunidad migrante le ha sorprendido la noticia: también a todos los mexicanos porque nunca antes había sucedido algo parecido.

“No existen antecedentes relativos a esta situación. Ha habido protestas o encuentros con diferentes tipos de autoridades, pero algo de esta magnitud no nos había tocado vivir”, expuso.

Corona manifestó que este suceso fue el impulso para que se creara empíricamente una coalición de migrantes que exigen que se les garanticen sus derechos humanos. Además, despertó en las organizaciones y la sociedad civil de México y a nivel internacional, la intención de presionar a las autoridades para que atiendan de manera adecuada y ética las políticas de protección de las personas migrantes y refugiadas.

Pide esclarecer los hechos

La representante del Servicio Jesuita a Refugiados en Ciudad Juárez pidió a las autoridades mexicanas que el proceso de esclarecimiento de los hechos se haga de manera efectiva, con eficiencia y calidad humana.

“La realidad es que no se ha esclarecido de manera contundente la lista de las personas afectadas. Se han publicado algunas listas de las personas en detención, pero realmente un esclarecimiento de los perfiles y las historias de las personas no. No ha habido información oficial”, aseguró.

Asimismo, pidió que se responsabilice a las personas involucradas y al Instituto Nacional de Migración.

Cabe mencionar que de acuerdo con la información facilitada por el presidente de México, Andrés López Obrador, el incendio fue causado por los mismos migrantes al quemar los colchones; sin embargo, medios de comunicación compartieron una grabación de la cámara de seguridad del lugar y se observa que ninguno de los funcionarios que aparecen en el video hace el intento de sacar a las víctimas que estaban encerradas cuando el fuego empezó a propagarse.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.