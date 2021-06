Venezuela y Brasil abrirán la Copa América

Con el cambio de sede a Brasil, también fueron modificados los partidos establecidos anteriormente cuando las sedes eran Colombia y Argentina para la Copa América.

Ahora Brasil y Venezuela jugarán el partido inaugural de la edición 2021 en en el país amazónico el próximo 13 de junio a las 5:00 pm (hora de Venezuela) en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia. La final se jugará en el Maracaná, Río de Janeiro el 10 de julio.

Venezuela se encuentra en el grupo B junto a Brasil, Colombia, y Perú. A continuación, el calendario de una nueva edición del certamen más antiguo de selecciones:

Grupo A

FECHA 1

14/06 – 18:00 Argentina vs. Chile – Estadio Nilton Santos (Río de Janeiro)

14/06 – 20:00 Paraguay vs. Bolivia – Estadio Olímpico (Goiania)

Libre: Uruguay

FECHA 2

18/06 – 18:00 Chile vs. Bolivia – Arena Pantanal (Cuiabá)

18/06 – 21:00 Argentina vs. Uruguay – Estadio Mané Garrincha (Brasilia)

Libre: Paraguay

FECHA 3

21/06 – 18:00 Uruguay vs. Chile – Arena Pantanal (Cuiabá

21/06 – 21:00 Argentina vs. Paraguay – Estadio Mané Garrincha (Brasilia)

Libre: Bolivia

FECHA 4

24/06 – 18:00 Bolivia vs. Uruguay – Arena Pantanal (Cuiabá

24/06 – 21:00 Chile vs. Paraguay – Estadio Mané Garrincha (Brasilia)

Libre: Argentina

FECHA 5

28/06 – 21:00 Bolivia vs. Argentina – Arena Pantanal (Cuiabá

28/06 – 21:00 Uruguay vs. Paraguay – Estadio Nilton Santos (Río de Janeiro)

Libre: Chile

Grupo B

FECHA 1

13/06 – 18:00 Brasil vs. Venezuela – Estadio Mané Garrincha (Brasilia)

13/06 – 21:00 Colombia vs. Ecuador – Arena Pantanal (Cuiabá)

Libre: Perú

FECHA 2

17/06 – 17:00 Colombia vs. Venezuela – Estadio Olímpico (Goiania)

17/06 – 21:00 Perú vs. Brasil – Estadio Nilton Santos (Río de Janeiro)

Libre: Ecuador

FECHA 3

20/06 – 18:00 Venezuela vs. Ecuador – Estadio Nilton Santos (Río de Janeiro)

20/06 – 20:00 Colombia vs. Perú – Estadio Olímpico (Goiania)

Libre: Brasil

FECHA 4

23/06 – 17:00 Ecuador vs. Perú – Estadio Olímpico (Goiania)

23/06 – 21:00 Brasil vs. Colombia – Estadio Nilton Santos (Río de Janeiro)

Libre: Venezuela

FECHA 5

27/06 – 17:00 Ecuador vs. Brasil – Estadio Olímpico (Goiania)

27/06 – 18:00 Venezuela vs. Perú – Estadio Mané Garrincha (Brasilia)

Libre: Colombia

Cuartos de final

P21 | 02/07 – 18:00 2° Grupo B vs. 3° Grupo A – Estadio Olímpico (Goiania)

P22 | 02/07 – 21:00 1° Grupo B vs. 4° Grupo A – Estadio Nilton Santos (Río de Janeiro)

P23 | 03/07 – 19:00 2° Grupo A vs. 3° Grupo B – Estadio Mané Garrincha (Brasilia)

P24 | 03/07 – 22:00 1° Grupo A vs. 4° Grupo B – Estadio Olímpico (Goiania)

Seminfinales

P25 | 05/07 – 20:00 Ganador P22 vs. Ganador P21 – Estadio Nilton Santos (Río de Janeiro)

P26 | 06/07 – 20:00 Ganador P24 vs. Ganador P23 – Estadio Mané Garrincha (Brasilia)

Tercer lugar

09/07 – 21:00 Perdedor P26 vs Perdedor P25 – Estadio Mané Garrincha (Brasilia)

Final

10/07 – 19:00 Ganador P26 vs. Ganador P25 – Estadio Maracaná (Río de Janeiro)