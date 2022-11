Yihadistas atacan un hotel cerca de la sede presidencial de Somalia

De acuerdo con los informes, una célula de miembros del grupo armado Al Shabab penetró en el hotel Villa Rose, en el centro de Mogadiscio, a pesar de férreas medidas de seguridad tras provocar una explosión en la entrada del establecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, diez personas murieron y otros tantos salieron heridos. No se descarta que en las próximas horas aumente el número de fallecidos.

El grupo yihadista Shabab atacó este lunes 28 de noviembre un hotel en la ciudad de Mogadiscio, capital de Somalia, informaron varias fuentes internacionales. El ataque habría sido ejecutado a dos cuadras del palacio presidencial como muestra de agresión directa al gobierno.

Según la policía, este lunes aún pugnan por el control del hotel y el despeje total de la amenaza al palacio presidencial.

Entre las víctimas hay dos personas con doble nacionalidad somalí y británica, informó Mohamed Dahir, agente de la Policía de Somalia.

El ataque sería una respuesta al aumento de las operaciones antiyihadistas por parte del gobierno somalí con la ayuda del gobierno de Estados Unidos. Por su parte, el gobierno anunció que se debe a que el grupo juró lealtad a la red terrorista Al Qaeda.

“Un grupo de combatientes de Al Shabab atacó un hotel comercial en el distrito de Bondhere y las fuerzas de seguridad entablaron un combate para eliminarlos”, dijo el portavoz de la policía nacional, Sadik Dudishe.

