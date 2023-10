Yulimar Rojas es nominada a Mejor Atleta Femenina del 2023

La reina del salto triple, Yulimar Rojas, ha sido nominada a Mejor Atleta Femenina de todo el planeta en el año 2023 por parte de los World Athletics Awards 2023 (Premios Mundiales de Atletismo 2023, en español).

La nominación ocurre luego del estridente triunfo en Budapest, Hungría, donde sumó su cuarta medalla de oro de manera consecutiva en el Mundial de Atletismo. En su última competencia, Rojas alcanzó saltar 15.08 metros en su sexto intento.

Así como ganó el Mundial de Atletismo durante cuatro ocasiones consecutivas, su nominación a Mejor Atleta del Año también ha sido cuatro veces de manera consecutiva.

La organización anunció que la votación para conocer a la Mejor Atleta Femenina del Año estará abierta hasta el 28 de octubre. Los aficionados o seguidores de Yulimar Rojas podrán votar a su favor a través de distintas plataformas digitales del Consejo Mundial de Atletismo.

Los ganadores, tanto femenino como masculino, se darán a conocer el próximo 11 de diciembre en las redes de los World Athletics Awards 2023.

El Consejo Mundial de Atletismo tendrá un 50 % del resultado de voto final. El otro 50 % se divide en partes iguales para el voto de los atletas y del público.

