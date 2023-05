Avanza el juicio político contra el presidente de Ecuador

El juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dio un giro que permitirá un nuevo desenlace. El Congreso del país austral decidió, con una mayoría de parlamentarios, el inicio del proceso.

Según un reporte de Contacto Sur, producto radiofónico internacional que transmite Radio Fe y Alegría Noticias en Venezuela, en el acto del debate estuvieron 116 asambleístas. De ellos, 88 votaron a favor del inicio del juicio político contra Guillermo Lasso.

Para continuar con el juicio político en Ecuador se requería la mitad del número de los legisladores y evidentemente fue rebasada.

De esta manera, el Congreso dio un paso firme que permitirá a los que acusan al mandatario nacional presentar las pruebas en un plazo no mayor de cinco días. Es decir, los acusadores deberán presentar las pruebas hasta antes del domingo 14 de mayo.

A partir de la mencionada fecha, habrá otro lapso de cinco días para que el Jefe de Estado ejerza su defensa y luego, otros cinco días para que el Congreso convoque una sesión final.

En dicha sesión final se definirá el futuro del mandatario Guillermo Lasso. En caso de que el juicio siga su curso sin contratiempos, la posible destitución de Lasso pudiera ocurrir entre el 24 y 26 de mayo de 2023.

Para que el presidente sea destituido se requiere un total de 92 votos a favor del total de 137 asambleístas.

La decisión de la mayoría de los congresistas deje sin efecto el informe de la Comisión de Fiscalización que recomendaba no dar paso al juicio político contra Guillermo Lasso.

Por su parte, el presidente de la Comisión, Bernardo Villavicencio, rechazó la decisión: “Sobre qué va resolver este parlamento si no hay informe motivado, si no hay un informe sobre el que votar. Señor presidente, yo sé que usted quiere seguir ahí sentado y tiene todo el derecho, pero no torciendo la ley”, dijo.

