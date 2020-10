César Farías es acusado de extorsión en Bolivia

El Sindicato Mundial de Jugadores acusó formalmente al director técnico César Farías ante la Comisión de Ética de la FIFA, la FIFPro, por obligar a futbolistas bolivianos a firmar con una agencia de representación y de ésta manera ser convocados a la selección nacional.

Según FIFPro, Fernando Saucedo y Samuel Galindo, jugadores bolivianos que militan en el Always Ready, no fueron convocados por el ex entrenador vinotinto por estar afiliados a FABOL, el sindicato local de futbolistas.

Saucedo detalló que el entrenador le dijo textualmente: “No voy a llamar a la selección a los que estén en las reuniones de FABOL”. A lo que añadió: “O estás con la selección o estás con FABOL”.

A solo horas del partido de ‘La Verde’ contra Argentina por la segunda fecha de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, FIFPro solicitó una investigación por la viculación de Farias con la empresa de jugadores Agencia 360 Invictus.

“Por presionar a los jugadores a firmar con dicha agencia un contrato de representación, a cambio de un lugar en la selección nacional y antes a cambio de un lugar en los distintos equipos que fue dirigiendo el señor Farías”, explicaron.

Al final de la denuncia, FIFpro pidió la prohibición de toda actividad futbolística y una multa.