Digitel y Movistar aumentan de nuevo sus planes

Aunque todavía no existe un comunicado formal por parte de ninguna de las dos operadoras, al parecer las empresas Digitel y Movistar aumentaron los costos de sus respectivos planes y del giga byte adicional.

Algunos usuarios reportan que en el caso de Digitel el incremento de sus respectivos paquetes es de un 100%.

Por ejemplo, el plan Inteligente Plus 1.1 GB quedó en Bs. 619.299; el plan Inteligente Plus 500 MB ahora tiene un costo de Bs. 274.999 y el Radicall Plus Bs. 119.999.

Asimismo, el costo del Gigabyte (GB) añadido sufrió un aumento de 83 %, quedando en 642.416,41, bolívares al igual que en Movistar.

Con respecto a los planes de Movistar los incrementos estarían por el orden del 20%. Específicamente, el plan Full 3.3 pasó de Bs. 409.000,00 a Bs. 635.144,95.

El paquete Full 4.3 pasó del monto de 445.884 bolívares a a casi un millón de bolívares.

Algunos de los usuarios de ambas operadores expresaron sus molestias ante las alzas y exhortaron a Conatel a revisar estas nuevas tarifas porque alegan que no cuentan con su autorización como ente regulador de las telecomunicaciones.